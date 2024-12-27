16 школьных команд борются за победу в турнире города Аркадаг по футзалу

В городе Аркадаг стартовал турнир по футзалу среди учащихся средних школ, в котором принимают участие 16 команд. Соревнования проводятся в двух возрастных категориях: среди учеников 6-7 классов и 8-9 классов.

Организаторами турнира выступили Федерация футбола Туркменистана совместно с городским управлением образования. Матчи младшей возрастной группы проходят в спортивном комплексе средней школы №2, в то время как старшие школьники соревнуются на базе спортивного комплекса школы №3.

По правилам турнира, команды-победительницы групповых этапов встретятся в финальных матчах, где и определятся чемпионы в обеих возрастных категориях. Данное мероприятие является частью общенациональной программы по развитию футбола в Туркменистане, направленной на подготовку будущих спортсменов для национальных сборных команд.