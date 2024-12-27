Туркменистан намерен сотрудничать с МАГАТЭ в оснащении нового онкологического центра

Туркменистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ в области ядерной медицины для развития онкологической помощи в стране. Об этом заявил председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время инспекции строительства нового Международного научно-клинического центра онкологии, передает TDH.

«Необходимо активизировать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) в сфере здравоохранения, в частности, ядерной медицины, и провести консультации с его представителями. Это особенно важно для обеспечения безопасности обращения с отходами на новом объекте», – говорится в сообщении.

Центр, строящийся в северной части Ашхабада в жилом комплексе Чоганлы, рассчитан на 500 мест. В медицинском учреждении будут размещены специализированные диагностические, лечебные и реабилитационные отделения для лечения онкологических заболеваний.

По словам Национального Лидера туркменского народа, особое внимание будет уделено взаимодействию с МАГАТЭ по вопросам безопасного обращения с радиоактивными отходами и оснащения центра современным оборудованием. Планируется проведение консультаций с экспертами агентства.

Глава Халк Маслахаты подчеркнул необходимость создания условий для повышения квалификации медицинского персонала, включая стажировки в ведущих международных клиниках. Также предполагается установление прямых контактов с профильными медицинскими учреждениями как внутри страны, так и за рубежом.