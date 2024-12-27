Состоялась презентация новых книг педагогов туркменской консерватории

В Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой на днях состоялась выставка-презентация новых книг, написанных преподавателями консерватории по различным направлениям музыкального искусства, сообщается на сайте Министерства образования Туркменистана.

Среди представленных книг: Р. Амангельдыев «Сонатная форма в инструментальных произведениях туркменских композиторов», М. Гапуров «Произведения для ансамблей народных музыкальных инструментов», С.Нурыева «Сборник произведений для фортепиано», Х. Мухаммедгулыев «Сборник произведений для аккордеона», М. Гурбанов и Л. Насыров «Гитара», С. Тюлиев «Теория туркменской музыки», Е. Осипова и Р. Мухаммедов «Теория туркменской музыки».

Авторы рассказали о своих трудах и ответили на вопросы студентов.

Новые книги преподавателей консерватории станут ценным пособием для студентов и внесут вклад в развитие туркменской культуры и искусства, отмечает источник.