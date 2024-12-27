Объем грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран значительно вырос

По результатам 11 месяцев этого года объем грузоперевозок по маршруту Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран (ККТИ) вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

К такому выводу пришли участники экспертного совещания в Пекине, посвящённого вопросам развития ККТИ.

Как сообщает nCa со ссылкой на казахстанскую транспортно-логистическую компанию «KTZ Express», на встрече были подведены итоги работы маршрута за 2024 год, а также обсуждены перспективы дальнейшего его развития.

Возросший показатель грузоперевозок по маршруту ККТИ подтверждает растущий интерес участников рынка к данному направлению и свидетельствует об эффективности реализованных мер по улучшению логистического сервиса. Среди преимуществ ККТИ – сокращенное время доставки по сравнению с морскими путями, надежная инфраструктура и прямое соединение с важнейшими рынками Азии и Ближнего Востока.

В ходе обсуждения особое внимание было уделено ключевым аспектам развития маршрута: повышению скорости доставки грузов, оптимизации таможенных процедур и внедрению современных цифровых технологий, направленных на упрощение логистических процессов.

Маршрут продолжает развиваться как один из ключевых коридоров в международной торговле, отмечает источник.