МИД России планирует увеличить срок действия электронных виз

МИД России разрабатывает поправки в законодательство, направленные на существенное расширение возможностей системы электронных виз. Согласно заявлению директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова в интервью «РИА Новости», планируется увеличить разрешенный срок пребывания иностранцев в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении её кратности.

Кроме того, ведомство работает над продлением срока действия единой электронной визы с 60 до 120 суток. По словам Климова, эти изменения должны способствовать увеличению потока иностранных граждан, прибывающих в Россию с туристическими, деловыми, гуманитарными и гостевыми целями. При этом представитель МИД подчеркнул, что будут сохранены должный уровень миграционного контроля и все требования по обеспечению национальной безопасности России.

Напомним, 7 декабря текущего года Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о расширении перечня стран, граждане которых могут оформить единую электронную визу для въезда в РФ. В обновленный список вошел Туркменистан и ряд других стран таких как: Барбадос, Бутан, Зимбабве, Иордания, Кения, Папуа – Новая Гвинея, Сент-Люсия, Тонга, Тринидад и Тобаго, и Эсватини.