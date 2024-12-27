К новогоднему столу астраханцев Туркменистан отправил 18 тонн томатов

В морской порт Астрахани поступило 18 тонн томатов из Туркменистана. Специалисты Россельхознадзора проверили две партии этой продукции и выдали фитосанитарные сертификаты на основе лабораторных исследований.

В преддверии новогодних праздников спрос на этот популярный овощ значительно возрастает, сообщает МК Астрахань.

В этом году в Астраханскую область было импортировано 90 партий томатов общей массой более 835 тонн, что в пять раз превышает количество за предыдущий год, отмечает источник.