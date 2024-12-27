В туркменском вузе состоялся информационный день программы Erasmus+
В Государственном энергетическом институте Туркменистана вчера состоялся информационный день программы Erasmus+. Об этом сообщается на сайте вуза.
Координатор Национального офиса Erasmus+ в Туркменистане Айна Чореклиева представила информацию о возможностях в рамках программы Erasmus+ в области высшего образования для вузов Туркменистана.
Erasmus+ — это программа Европейского союза в поддержку высшего и среднего профессионального образования, сотрудничества между странами, развития молодежи и спорта. Рассчитанная на период 2021-2027 годы, программа продолжает создавать широкие возможности доступа для учреждений и индивидуальных лиц всех возрастов, работающих в сфере образования.
Особое внимание программа уделяет социальной интеграции, участию молодежи в демократической жизни и переходу к «зеленым» и «цифровым» технологиям.
Участники семинара ознакомились с различными направлениями программы:
- Повышение потенциала в области высшего образования;
- Международная кредитная мобильность;
- Совместные магистерские степени Эразмус Мундус,
- Программа Жана Моне.
Преподаватели и студенты Государственного энергетического института Туркменистана получили информацию о том, как подавать заявки на различные проекты и стипендиальные программы.
Ранее мы сообщали, что в 2025 году в рамках программы Erasmus+ в Туркменистане запустят еще 2 проекта.