В туркменском вузе состоялся информационный день программы Erasmus+

В Государственном энергетическом институте Туркменистана вчера состоялся информационный день программы Erasmus+. Об этом сообщается на сайте вуза.

Координатор Национального офиса Erasmus+ в Туркменистане Айна Чореклиева представила информацию о возможностях в рамках программы Erasmus+ в области высшего образования для вузов Туркменистана.

Erasmus+ — это программа Европейского союза в поддержку высшего и среднего профессионального образования, сотрудничества между странами, развития молодежи и спорта. Рассчитанная на период 2021-2027 годы, программа продолжает создавать широкие возможности доступа для учреждений и индивидуальных лиц всех возрастов, работающих в сфере образования.

Особое внимание программа уделяет социальной интеграции, участию молодежи в демократической жизни и переходу к «зеленым» и «цифровым» технологиям.

Участники семинара ознакомились с различными направлениями программы:

Повышение потенциала в области высшего образования;

Международная кредитная мобильность;

Совместные магистерские степени Эразмус Мундус,

Программа Жана Моне.

Преподаватели и студенты Государственного энергетического института Туркменистана получили информацию о том, как подавать заявки на различные проекты и стипендиальные программы.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году в рамках программы Erasmus+ в Туркменистане запустят еще 2 проекта.