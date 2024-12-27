В Туркменистане подвели итоги конкурса среди студентов «Книга – источник знаний»
Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади провел научно-творческий конкурс по чтению книг среди студентов высших учебных заведений страны под названием «Книга – источник знаний».
Как сообщается на сайте вуза, в конкурсе приняли участие пкоманды из 15 высших учебных заведений страны.
В состав жюри вошли редактор отдела журнала «Zenan kalby» Огулгозель Шагулыева, главный научный сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана Какаджан Байрамов, директор отдела рукописных источников Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана истории Туркменистана Гельдимырат Мухаммедов.
По итогам конкурса призовые места заняли команды 7 высших учебных заведений.
I место: команда Туркменского государственного института экономики и управления.
II место:
- команда Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади.
- команда Туркменского государственного университета имени Махтумкули.
III место:
- команда Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева.
- команда Института Министерства Внутренних Дел Туркменистана.
- команда Туркменского государственного института физкультуры и спорта.
- команда Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.
Церемония награждения победителей состоялась 24 декабря в актовом зале вуза-организатора.
Победителям и призерам конкурса были вручены Почетные грамоты и подарки от института.