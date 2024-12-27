В Туркменистане подвели итоги конкурса среди студентов «Книга – источник знаний»

Туркменский национальный институт мировых языков имени Довлетмаммета Азади провел научно-творческий конкурс по чтению книг среди студентов высших учебных заведений страны под названием «Книга – источник знаний».

Как сообщается на сайте вуза, в конкурсе приняли участие пкоманды из 15 высших учебных заведений страны.

В состав жюри вошли редактор отдела журнала «Zenan kalby» Огулгозель Шагулыева, главный научный сотрудник Института истории и археологии Академии наук Туркменистана Какаджан Байрамов, директор отдела рукописных источников Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана истории Туркменистана Гельдимырат Мухаммедов.

По итогам конкурса призовые места заняли команды 7 высших учебных заведений.

I место: команда Туркменского государственного института экономики и управления.

II место:

команда Туркменского национального института мировых языков имени Довлетмаммета Азади.

команда Туркменского государственного университета имени Махтумкули.

III место:

команда Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева.

команда Института Министерства Внутренних Дел Туркменистана.

команда Туркменского государственного института физкультуры и спорта.

команда Туркменского государственного педагогического института имени Сейитназара Сейди.

Церемония награждения победителей состоялась 24 декабря в актовом зале вуза-организатора.

Победителям и призерам конкурса были вручены Почетные грамоты и подарки от института.