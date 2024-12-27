В новом онкоцентре Туркменистана создадут отдел интеллектуального анализа

В строящемся в Ашхабаде Международном научно-клиническом центре онкологии появится специализированный отдел интеллектуального анализа, сотрудники которого должны владеть разными языками. Об этом сообщил Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время инспекции строительства центра, передает TDH.

По данным агентства, Гурбангулы Бердымухамедов провёл рабочее совещание с участием министра здравоохранения и медицинской промышленности М.Маммедова и ответственного за ходом строительства Международного научно-клинического центра онкологии Н.Аманнепесова.

Национальный Лидер туркменского народа отметил, что для реализации важных задач в системе здравоохранения следует уделить внимание трём основным направлениям.

В связи с этим в строящемся Международном научно-клиническом центре онкологии необходимо создать единый отдел интеллектуального анализа. Подчеркнув, что это отделение должно отвечать международным требованиям, задействовать возможности цифровой системы, Гурбангулы Бердымухамедов сделал акцент на значимости внедрения отдела интеллектуального анализа во все отрасли народного хозяйства.

Во-вторых, для улучшения работы этого отдела важно отбирать молодых мужчин и женщин, владеющих цифровыми технологиями и успешно окончивших высшие учебные заведения. Они всегда должны находиться в поиске инноваций и одновременно совмещать свою работу с наукой, чувствовать и нести большую ответственность за свою работу.

Третье направление заключается в том, что при отборе молодых людей в этот отдел следует учитывать знание иностранных языков, они должны владеть английским, немецким, японским, китайским, корейским и русским языками, а также уметь принимать правильные решения, основываясь на своих знаниях и опыте, быть разносторонне образованными и добросовестно подходить к своей работе.

В целом отдел интеллектуального анализа должен помочь правильно и точно поставить диагноз. Для проведения терапевтических мероприятий необходимо получить конкретную информацию о заболевании. Достоверность информации помогает организовать лечение на более высоком уровне.