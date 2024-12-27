В МИД Туркменистана состоялась встреча с представителем ЦК компартии Китая

Сегодня заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухамметдурдыев провел встречу с заместителем заведующего международным отделом Центрального комитета Коммунистической партии Китая Чэнь Чжоу.

Как сообщает МИД Туркменистана, стороны обсудили актуальные аспекты туркмено-китайского многопланового партнёрства. Было подтверждено большое значение парламентской дипломатии, при этом отмечено эффективное развитие межпарламентского и межпартийного сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями по ряду ключевых направлений плодотворного взаимодействия общественных организаций двух стран.

Также была подтверждена приверженность двух стран дальнейшему углублению партнёрства в формате диалога «Центральная Азия — Китай».

Стороны выразили готовность продолжать продуктивное взаимодействие, отвечающее национальным интересам и приоритетам развития двух дружественных стран, отмечает источник.