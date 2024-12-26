Ученики туркмено-российской школы организовали новогодний праздник для детей с ограниченными возможностями

Ученики 9 «Б» класса Совместной туркмено-российской средней общеобразовательной школы имени А.С. Пушкина провели традиционную благотворительную акцию «Дари добро», организовав новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями. Мероприятие, прошедшее под руководством классного руководителя Елены Дорофеевой, включало выступления сказочных персонажей и вручение подарков юным гостям.

В организации праздника активное участие приняла директор компании «Ганатлы Мекан» Багты Аннаева, которая помогла с координацией участия семей и проведением подготовительной работы.

Благотворительная акция, ставшая ежегодной традицией для учащихся 9 «Б» класса, направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями и их семей. Школа рассматривает подобные инициативы как важный элемент воспитательной работы, помогающий привить ученикам ценности гуманизма и инклюзивности.

«Такие мероприятия не только делают мир добрее, но и воспитывают достойных граждан Независимого Туркменистана, укрепляя дух взаимопомощи и солидарности в школьном коллективе», – отмечают организаторы акции.