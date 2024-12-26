Президент Туркменистана прибыл в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав СНГ

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите глав Содружества Независимых Государств.

Встреча лидеров СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. На этот раз неформальный саммит пройдет на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.

Как сообщает ТАСС, лидеры стран Содружества подведут итоги года и обсудят перспективы интеграционного взаимодействия. В Ленобласти собрались главы семи стран СНГ: России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, лидеры Армении и Азербайджана на мероприятии отсутствуют.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите из-за положительного теста на COVID-19. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.