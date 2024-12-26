Президент Туркменистана выразил соболезнования Президенту Азербайджана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выразил соболезнования Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines близ казахстанского Актау.

«Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с многочисленными человеческими жертвами и увечьями в результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании «Azerbaijan Airlines».

От имени народа и правительства страны, а также от себя лично президент Туркменистана передал слова сопереживания и поддержки в этот трудный момент родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим», – говорится в сообщении TDH.

Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.