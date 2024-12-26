Майя Санду официально вступила в должность Президента Молдовы

24 декабря в Кишиневе состоялась торжественная церемония инаугурации нового Президента Республики Молдова. Майя Санду принесла присягу во Дворце Республики в присутствии депутатов парламента, членов Конституционного суда и иностранных дипломатов.

Торжественное мероприятие началось с совместного заседания Парламента и Конституционного суда под председательством спикера Игоря Гросу. После исполнения государственного гимна председатель Конституционного суда Домника Маноле зачитала решение о подтверждении законности выборов.

Положив руку на Конституцию, Майя Санду произнесла слова присяги, пообещав посвятить все свои силы и умения будущему страны, защищать демократию, права и свободы граждан, а также суверенитет и территориальную целостность Молдовы.

По завершении церемонии председатель Конституционного суда объявила о вступлении Майи Санду в должность Президента Республики Молдова.

Источник: md.sputniknews.ru