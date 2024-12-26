В 2025 году в рамках программы Erasmus+ в Туркменистане запустят еще 2 проекта

Туркменистан в рамках образовательной программы Erasmus+ примет участие в двух новых европейских региональных проектах, которые планируется начать с января 2025 года. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век».

В частности, это проекты:

GDCAU — «Зеленое соглашение для университетов Центральной Азии»;

ESGCA — «Решение экологических проблем, потребностей общества и эффективное управление в сфере образования и занятости в Центральной Азии».

Деятельность по проектам рассчитана на 3 года. Участие в них Туркменистана подтверждает готовность страны к развитию международного и регионального сотрудничества по «зеленой» и климатической повестке.

Цели проектов связаны с укреплением связей между экологическими проблемами, социальными потребностями и надлежащим управлением в секторах образования и трудоустройства Центральной Азии.

Национальный Офис европейской программы Erasmus+ в Туркменистане координирует выполнение образовательных проектов, связанных с реализацией приоритетов страны в сфере модернизации высшего образования, развития инновационной и «зеленой» экономики, борьбы с изменением климата.

В этом году был запущен региональный проект CirculEC, в котором участвует Туркменистан. Проект направлен на наращивание потенциала человеческого капитала в вузах стран Центральной Азии по циркулярной экономике с целью предоставления сотрудникам, студентам и широкой общественности навыков и компетенций, соответствующих потребностям местных рынков труда и экологическим проблемам, с которыми сталкиваются страны Центральной Азии, отмечает источник.