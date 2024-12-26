В Туркменистане существенно вырос объём безналичных платежей

Объём безналичных расчётов в Туркменистане за январь-ноябрь 2024 года превысил 18,3 миллиарда манатов, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом сообщает Государственное информационное агентство TDH.

За последнее десятилетие наблюдается значительный рост электронных платежей: если в 2013 году объём безналичных расчётов составлял всего 4,2 миллиона манатов, то к 2023 году этот показатель вырос до 17,37 миллиарда манатов.

Росту безналичных платежей способствовало внедрение современных цифровых сервисов, включая мобильный и интернет-банкинг. Среди новых услуг – система дистанционного банкинга Menzilara-bank, которой по состоянию на 1 декабря 2024 года воспользовались более 24,1 тысячи клиентов для операций с международными платёжными картами.

Отдельно отмечается рост популярности сервиса Halkbank-terminal – за 11 месяцев 2024 года через него проведено операций на сумму 210,6 миллиона манатов, что на 3,8% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В стране также активно развиваются международные платёжные системы VISA и MasterCard, внедряются технологии бесконтактных платежей и новые мобильные приложения для проведения финансовых операций. Это позволяет Туркменистану интегрироваться в мировую индустрию банковских услуг и повышать качество обслуживания населения.