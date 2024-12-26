В Туркменистане запущен новый водоочистной комплекс мощностью 25 тысяч кубометров в сутки

В Марыйском велаяте Туркменистана введено в эксплуатацию современное водоочистное сооружение, способное производить до 25 тысяч кубометров питьевой воды ежедневно. Объект построен хозяйственным обществом «Bakу çynar» на территории генгешлика имени Сейитназара Сеиди Туркменкалинского этрапа. Об этом сообщается на сайте Türkmenmetbugat.

Проект реализован с использованием передового оборудования от ведущих мировых производителей. Датская компания «GRUNFOS» поставила высокопроизводительные насосы для забора воды из Каракум-реки, итальянская «SEKO» обеспечила контрольно-измерительными приборами, а немецкая «SIEMENS» предоставила инновационное оборудование для автоматизации процесса очистки воды и энергообеспечения комплекса. Инфраструктура объекта включает два крупных отстойника – открытый и закрытый, в последнем осуществляется глубокая фильтрация воды.

На торжественной церемонии открытия присутствовали местные жители, выразившие благодарность руководству страны за внимание к развитию сельских районов. Группа сотрудников ХО «Bakу çynar» получила ценные подарки от имени Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, а праздничное мероприятие сопровождалось выступлениями творческих коллективов долины Мургаба.