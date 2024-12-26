Аппарат Омбудсмена Туркменистана и ПРООН обсудили итоги проектного сотрудничества

В Аппарате Омбудсмена Туркменистана состоялась заседание проектного совета с участием Уполномоченного представителя по правам человека – Омбудсмена Яздурсун Гурбанназаровой и представителя Программы развития ООН в Туркменистане Нарине Саакян.

Во встрече приняли участие также соответствующие сотрудники двух организаций, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Стороны дали оценку результатам работы, проведенной в течение уходящего года в рамках проекта «Повышение институциональных возможностей Аппарата Омбудсмена», и обсудили дальнейшие шаги.

Были рассмотрены такие направления в реализации совместного проекта, как взаимодействие с Глобальным альянсом национальных правозащитных учреждений, Азиатско-Тихоокеанским форумом, усиление правового мандата Омбудсмена в соответствие с Парижскими принципами, расширение деятельности Аппарата Омбудсмена как независимого национального правозащитного учреждения.

С учетом достигнутых результатов были обсуждены также конкретные вопросы дальнейшего сотрудничества, отмечает источник.