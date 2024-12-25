Шанхай установил новый мировой рекорд по объему морских контейнерных перевозок

Шанхай вновь подтвердил свой статус крупнейшего в мире контейнерного терминала. За год объем перевалки грузов в порту превысил 50 миллионов стандартных контейнеров (TEU), что является новым мировым рекордом, сообщает bigasia.ru.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост объема перевалки контейнеров, который может достичь 60% к концу 2024 года.

Шанхай сохраняет лидерство в сфере морских контейнерных перевозок уже 14 лет. Мегаполис обслуживает примерно 350 международных морских маршрутов, которые связывают город с более чем 700 зарубежными портами.