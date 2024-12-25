Туркменский писатель удостоен международной литературной премии тюркского мира

20 декабря в городе Анкара Турецкой Республики состоялась церемония вручения литературной премии тюркского мира, организованная Высшей организацией культуры, языка и истории имени Ататюрка. Из Туркменистана этой премии был удостоен редактор отдела журнала «Гарагум», народный писатель Туркменистана Довлетгельды Аннамурадов. Информацию об этом опубликовал Союз тюркских языков.

Как отмечается, на литературном мероприятии, совместно проведенном Организацией тюркских государств и Союзом тюркских языков, прозвучало несколько выступлений. Председатель Совета аксакалов Организации тюркских государств Бинали Йылдырым в своём выступлении отметил задачи и работу организации, вклад Туркменистана, а также значение недавних переговоров в Будапеште и Ашхабаде. После выступлений состоялась церемония награждения. Премии «Единство в языке, мысли и деле — литературная премия тюркского мира» были удостоены: от Туркменистана — Довлетгельды Аннамурадов, от Азербайджана — Анар Рзаев, от Казахстана — Даурен Куатов, от Кыргызстана — Топчугуль Шайдуллаева, от Турецкой Республики Северного Кипра — Осман Гювенир, от Узбекистана — Назар Эшанкулов.

С подробной информацией о народном писателе Туркменистана Довлетгельды Аннамурадове вы можете ознакомиться по этой ссылке.