Театр в Туркменабате представил премьеру новогодней сказки «Кто хозяин клада?»

В преддверии Нового года творческий коллектив Государственного музыкально-драматического театра имени Сейитназара Сейди представил для юного зрителя новый спектакль «Kim hazynaň eýesi?» («Кто хозяин клада?»).

Постановка новогодней сказки — дебют молодого талантливого режиссера Сурай Рахмановой, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

События пьесы происходят в лесах Койтендага накануне Нового года. Главные герои сказки — лесные звери.

Исполнителям главных ролей — Какаджану Тайлиеву, Багтияру Долыеву, Гульбахар Гурбангулыевой, Айсенем Назаровой и Багсере Ровшеновой — удалось убедительно раскрыть образы своих героев.

События сказки завершаются музыкальной композицией у новогодней ёлки, что придает сценическому произведению праздничное настроение.

Сценическое оформление сказочного спектакля — заслуженный деятель искусств Туркменистана Мырат Хатиев, музыкальное оформление — Руслан Хемраев.