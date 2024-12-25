Студенты из Туркменистана успешно выступили в олимпиаде «Избирательные системы стран мира»

Студенты из Туркменистана успешно выступили в Пятой международной студенческой интернет-олимпиаде «Избирательные системы стран мира», которую организовали Международный институт мониторинга развития демократии МПА СНГ, Саратовская государственная юридическая академия и Международный центр научной информации.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», среди победителей олимпиады — Сельби Атаева из Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана и туркменистанка Анастасия Черкасова, обучающаяся в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

В списке призеров — Танрыгулы Гелдимаммедов из ИМО МИД Туркменистана и туркменистанка Малика Ходжакурбанова, обучающаяся в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

В олимпиаде приняли участие 3172 студента из 177 высших учебных заведений, представляющих десятки стран мира.