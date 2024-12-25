Составлен рейтинг самых красивых рождественских елок мира
В рейтинге самых красивых рождественских елок мира, составленном британским порталом timeout, пальма первенства досталась Кракову. Польская елка, украшенная в стилистике вавельских гобеленов, покорила сердца жюри и зрителей своей изысканностью и масштабностью. На ней висят 26 тысяч энергосберегающих лампочек, искусственные сосульки и больше тысячи блестящих елочных шаров, сообщает euro-pulse.ru.
Второе место заняла самая большая в мире рождественская елка в итальянском Губбио, представляющая собой гигантскую светодиодную инсталляцию на склоне холма. Третье место досталось традиционной елке на Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.
Полный список городов, вошедших в рейтинг:
Краков, Польша
Губбио, Италия
Рокфеллер-центр, Нью-Йорк
Вильнюс, Литва
Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро
Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия
Сокало, Мехико
Пуэрта дель Соль, Мадрид
Страсбург, Франция
Трафальгарская площадь, Лондон
Красная площадь, Москва