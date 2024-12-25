Составлен рейтинг самых красивых рождественских елок мира

В рейтинге самых красивых рождественских елок мира, составленном британским порталом timeout, пальма первенства досталась Кракову. Польская елка, украшенная в стилистике вавельских гобеленов, покорила сердца жюри и зрителей своей изысканностью и масштабностью. На ней висят 26 тысяч энергосберегающих лампочек, искусственные сосульки и больше тысячи блестящих елочных шаров, сообщает euro-pulse.ru.

Второе место заняла самая большая в мире рождественская елка в итальянском Губбио, представляющая собой гигантскую светодиодную инсталляцию на склоне холма. Третье место досталось традиционной елке на Рокфеллер-центре в Нью-Йорке.

Полный список городов, вошедших в рейтинг:

Краков, Польша

Губбио, Италия

Рокфеллер-центр, Нью-Йорк

Вильнюс, Литва

Лагуна Родриго де Фрейтас, Рио-де-Жанейро

Капитолийский холм, Вашингтон, округ Колумбия

Сокало, Мехико

Пуэрта дель Соль, Мадрид

Страсбург, Франция

Трафальгарская площадь, Лондон

Красная площадь, Москва