На севере Туркменистана научно изучают оптимальные сроки посадки картофеля

Темой научной работы преподавателя кафедры растениеводства Туркменского сельскохозяйственного института Меретджана Аразова стало определение оптимальных сроков весенней посадки картофеля в почвенно-климатических условиях Дашогузского велаята.

Актуальность работы весьма значима с учётом того, что сроки посадки картофеля являются одним из главных факторов в получении высокого урожая картофеля, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Учёный считает, что своеобразные почвенно-климатические условия региона требуют выбора наиболее подходящих сортов культур. При этом, здесь важно изучить и выработать на научной основе сроки посадки и агротехнику возделывания каждого из них.

В качестве эксперимента для посадки были отобраны наиболее распространённые в регионе сорта картофеля «Santa», «Dostum», «Gala». Все они являются сортами весеннего созревания и отличаются хорошим вкусом, высокой урожайностью, устойчивостью к различным заболеваниям, годностью для долгого хранения и транспортировки.

Посадка сортов проводилась в разный временной период и на разных по составу почвы земельных участках. Таким образом, наблюдение за вегетацией этих сортов картофеля, наряду с оптимальными сроками посадки, позволило определить их требования к агротехнике возделывания, влажности, устойчивость к засухе, приспособленность к засоленным площадям. Эксперимент будет продолжаться до 2026 года.

Благодаря рациональному использованию посевных площадей и водных ресурсов за относительно короткие сроки массового выращивания объёмы производства картофеля в регионе выросли в разы. Только в этом году в Дашогузском велаяте было заготовлено 123 тысячи 200 тонн культуры.

Это достигнуто благодаря комплексному подходу к вопросам её производства, в том числе выбору наиболее подходящих для природно-климатических условий региона посевных площадей и сортов культуры, отмечает источник.