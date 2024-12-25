На севере Туркменистана научно изучают оптимальные сроки посадки картофеля

На севере Туркменистана научно изучают оптимальные сроки посадки картофеля

Темой научной работы преподавателя кафедры растениеводства Туркменского сельскохозяйственного института Меретджана Аразова стало определение оптимальных сроков весенней посадки картофеля в почвенно-климатических условиях Дашогузского велаята.

Актуальность работы весьма значима с учётом того, что сроки посадки картофеля являются одним из главных факторов в получении высокого урожая картофеля, сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Учёный считает, что своеобразные почвенно-климатические условия региона требуют выбора наиболее подходящих сортов культур. При этом, здесь важно изучить и выработать на научной основе сроки посадки и агротехнику возделывания каждого из них.

В качестве эксперимента для посадки были отобраны наиболее распространённые в регионе сорта картофеля «Santa», «Dostum», «Gala». Все они являются сортами весеннего созревания и отличаются хорошим вкусом, высокой урожайностью, устойчивостью к различным заболеваниям, годностью для долгого хранения и транспортировки.

Посадка сортов проводилась в разный временной период и на разных по составу почвы земельных участках. Таким образом, наблюдение за вегетацией этих сортов картофеля, наряду с оптимальными сроками посадки, позволило определить их требования к агротехнике возделывания, влажности, устойчивость к засухе, приспособленность к засоленным площадям. Эксперимент будет продолжаться до 2026 года.

Благодаря рациональному использованию посевных площадей и водных ресурсов за относительно короткие сроки массового выращивания объёмы производства картофеля в регионе выросли в разы. Только в этом году в Дашогузском велаяте было заготовлено 123 тысячи 200 тонн культуры.

Это достигнуто благодаря комплексному подходу к вопросам её производства, в том числе выбору наиболее подходящих для природно-климатических условий региона посевных площадей и сортов культуры, отмечает источник.