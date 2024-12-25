На западе Туркменистана наградили победителей творческого конкурса

В Центральной библиотеке Балканского велаята прошло торжественное награждение победителей творческого конкурса, объявленного в честь года «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

Конкурс под названием «Adyň dünýä doldy, dana Pyragy» организован Балканским велаятским объединением профсоюзов совместно с редакцией газеты «Balkan».

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», в номинации «Стихи» главного приза удостоился житель Балканабата, заслуженный журналист Туркменистана Аманмырат Маев. Первое место занял учитель средней школы № 10 этрапа Эсенгулы Гурбанмаммет Союнджов, второе место заняла учительница средней школы №15 Берекетского этрапа Джанегуль Гурбанова, а третьего места удостоилась постановщик теле- и радио передач велаятской теле-радио студии Назгуль Аннагулыева.

В номинации «Рассказы» главный приз получил учитель средней школы № 9 Балканабата Таганмырад Мамиев. По решению жюри первое место в данной номинации присуждено учителю велаятского оздоровительно-реабилитационного учебно-воспитательного комплекса Гуйчназару Ташлиеву, второе и третье места разделили учитель средней школы №3 Этрекского этрапа Дортгулы Тагандурдыев и учительница средней школы № 5 этого же этрапа Акбабек Гараева.

В номинации «Статьи» главный приз получил житель этрапа Берекет Хангылыч Тагангылыджов. Первое место присуждено врачу Берекетской этрапской больницы Бердыгылычу Маммедову, второе место занял учитель специализированной средней школы № 23 Балканабата Гараджа Худайбердыев, а третье место занял специалист предприятия «Gyzylarbatetrapgaz» управления «Balkangazüpjünçilik» Мухаммет Мухаммедов.

Победителям и участникам конкурса были вручены почетные грамоты и ценные подарки, отмечает источник.