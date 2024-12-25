В Туркменистане частные компании построили современные водоочистные комплексы

В Ахалском велаяте Туркменистана введены в эксплуатацию два важных инфраструктурных объекта: водоочистное сооружение в городе Теджен мощностью 30 тысяч кубометров питьевой воды в сутки и канализационное очистное сооружение в этрапе Ак бугдай производительностью 15 тысяч кубометров в сутки. Об этом сообщает электронная версия газеты «Нейтральный Туркменистан».

Строительство объектов осуществили частные предприятия: «Netijeli binýat» в Теджене и «Mukaddes toprak» в этрапе Ак бугдай.

Сооружения оснащены современным оборудованием ведущих мировых производителей. Все технологические процессы автоматизированы и управляются через компьютерные системы. Специалисты осуществляют мониторинг и настройку параметров интеллектуального оборудования для обеспечения его непрерывной работы. Установленные высокотехнологичные лабораторные комплексы, фильтры и контрольно-измерительные приборы позволяют проводить качественную очистку и обеззараживание воды и стоков в соответствии с установленными нормативами.