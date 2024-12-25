В Ашхабаде прошел прием по случаю Дня независимости Ливии

В Ашхабаде состоялся торжественный прием в честь 73-й годовщины Дня независимости Ливии. В мероприятии участвовали временный поверенный в делах посольства Ливии Махмуд Абдулазиз Хасан, председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана Мерген Гурдов, представители дипломатических миссий и бизнес-сообщества.

Как отметил Махмуд Абдулазиз Хасан, в 2024 году дипломатическая миссия Ливии в Туркменистане получила статус посольства согласно Резолюции Совета министров Ливии № 74 от 2023 года, что свидетельствует о стремлении ливийского правительства развивать отношения с Туркменистаном и другими государствами Центральной Азии. Особое внимание в выступлении было уделено развитию культурных связей: впервые с момента установления дипломатических отношений Туркменистан посетил ливийский музыкант Хишам Арриш, который провел мастер-класс в Туркменской национальной консерватории и выступил с концертом в ККЗ «Туркменистан». Махмуд Абдулазиз Хасан анонсировал предстоящие визиты ливийских артистов и проведение культурных мероприятий, подчеркнув важность культурной дипломатии в развитии двусторонних отношений. Дипломат также выразил удовлетворение появлением туркменских товаров на ливийских рынках.

Председатель ТПП Туркменистана Мерген Гурдов подчеркнул значительный потенциал сотрудничества между странами в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и технологиях. Он пригласил ливийских партнеров принять участие в выставках и форумах, запланированных в Туркменистане на 2025 год.

Дипломатические отношения между странами были установлены в декабре 1992 года. Особо отмечено появление туркменских товаров на ливийском рынке и перспективы развития культурно-гуманитарного сотрудничества.

После официальной части гости смогли попробовать традиционные ливийские блюда и ознакомиться с экспозицией посольства Ливии в фойе отеля «Йылдыз».