«Аркадаг» стал победителем Кубка Туркменистана по футболу

Футболисты «Аркадага» обыграли со счетом 1:0 «Ахал» в финальном матче Кубка Туркменистана. Встреча прошла в Ашхабаде. Автором единственного гола стал Бегенч Акмаммедов (45-я минута).

«Аркадаг» в четвертьфинале разгромил «Шагадам» (3:0 и 3:1). В полуфинале подопечные Владимира Байрамова обыграли «Небитчи» (7:2 и 5:2).

«Ахал» на стадии 1/4 финала встречался с «Копетдагом» (2:1 и 3:3), а в полуфинале в обоих матчах с «Алтын Асыром» одержал техническую победу со счётом 3:0.

Таким образом, «Аркадаг» выиграл 3 трофея за сезон – чемпионат Туркменистана, Кубок Туркменистана и Суперкубок Туркменистана.