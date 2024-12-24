Финал Кубка Туркменистана по футболу пройдет в понедельник на стадионе «Ашхабад»

Решающая встреча Кубка Туркменистана по футболу между командами «Аркадаг» и «Ахал» состоится в понедельник, 23 декабря. Матч пройдет на стадионе «Ашхабад» и начнется в 15:00, сообщает пресс-служба ФФТ.

Матч рассудит бригада арбитров во главе с Бердымаммедом Атдыевым из Теджена. Помогать ему будут ассистенты – Ахмет Бегназаров (Мары), Юсуп Джумамурадов (Ашхабад). Резервный судья – Эзиз Язмурадов. инспектор матча – Эльдар Рамазанов, комиссар – Максат Сейиткулиев (все – Ашхабад).

«Аркадаг» является действующим обладателем Кубка Туркменистана. В финале прошлого года подопечные Владимира Байрамова обыграли «Ахал» (3:0).

Отметим, что в полуфинале Кубка Туркменистана «Аркадаг» дважды взял верх над балканабатским «Небитчи» с общим счетом 12:4, в другом полуфинале победителем провозглашён «Ахал», которому в обоих матчах с «Алтын асыром» была присуждена техническая победа со счётом 3:0.