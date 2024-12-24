Туркменские и китайские сейсмологи наметили конкретные шаги по дальнейшему сотрудничеству

В рамках состоявшегося в Ашхабаде III Туркмено-китайского научно-инновационного форума «Инновации, новые технологии и вопросы внедрения их в производство» было подписано «Соглашение о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом сейсмологии Китайской Администрации по землетрясениям».

Учёные двух стран подтвердили своё согласие на сотрудничество, которое может осуществляться в следующих основных формах:

обмен визитами учёных и специалистов;

обмен научно-технической информацией, представляющей взаимный интерес;

реализация совместных научных и технологических исследований и разработок, проектов и программ развития;

осуществление программ и проектов обучения учёных и технических специалистов.

Об этом сообщает на страницах газеты «Нейтральный Туркменистан» директор Института сейсмологии и физики атмосферы АНТ Гульджемал Сарыева.

Тесное взаимовыгодное сотрудничество между учёными Института сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана и Института сейсмологии Китайской Администрации по землетрясениям стартовало в 2017 году. Тогда на I Туркмено-китайском научно-инновационном форуме, который проходил в туркменской столице, были определены приоритеты сотрудничества Туркменистана и Китая в сфере высоких технологий и их внедрение в производство.

В ноябре 2018 года туркменские сейсмологи участвовали во II китайско-туркменском научно-инновационном форуме в городе Ухань (КНР). На его секционных заседаниях проходил очередной продуктивный обмен опытом и поиск новых возможностей сотрудничества учёных и специалистов Туркменистана и КНР. Туркменские сейсмологи представили разработанную в институте систему инновационной автоматизированной обработки и анализа данных микросейсмических наблюдений (HV-XL).

Для участия в III Туркмено-китайском научно-инновационном форуме в Ашхабад прибыла представительная делегация в составе заместителя министра науки и технологий КНР г-жи Линь Синь, руководителей и сотрудников научно-исследовательских центров, профессоров и преподавателей вузов.

Были проведены двусторонние встречи и «круглые столы», на которых обсуждены перспективные направления и формы сотрудничества.

В целях дальнейшего продвижения научно-технологического взаимодействия между двумя странами Институт сейсмологии и физики атмосферы АН Туркменистана согласился с концепцией, выдвинутой китайской стороной, о проведении совместных работ в области сотрудничества для содействия в реализации совместных программ, проектов, обмена исследовательским опытом и осуществления других видов деятельности в области сейсмологии.

Проведённый научный форум стал очень важен для туркменских сейсмологов, поскольку на сегодняшний день накопилось много новых разработок по проблемам сейсмологии, с результатами которых необходимо было поделиться со специалистами Китая и в свою очередь услышать про успехи их научных исследований.

На форуме, в рамках проведения «круглого стола», ссылаясь на системный анализ сейсмологических прогнозов, было отмечено, что сейсмическая опасность территории Туркменистана оценивается на разных уровнях детализации. Кроме того, в целях изучения закономерностей в формировании физических явлений в сейсмически активных зонах и обнаружения средне- и кратковременных предупреждений о землетрясениях проводятся научные исследования по изучению геофизических полей в сейсмоопасных регионах Туркменистана.

Участники китайской делегации в ходе проведения «круглого стола» внесли предложение о проведении мониторинга методом спутниковой системы навигации (GNSS), которое туркменские сейсмологи одобрили.

В целях дальнейшего развития научно-технологического взаимодействия между двумя странами запланированы такие основные направления сотрудничества, как: