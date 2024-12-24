Туркменистан и Япония укрепляют экономическое сотрудничество

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов сообщил итоги пятнадцатого совместного заседания Туркмено-японского и Японо-туркменского комитетов по экономическому сотрудничеству. Соответствующий доклад был представлен в ходе прошедшего в субботу заседания Кабинета Министров, сообщает TDH.

На заседании обсуждались вопросы партнёрства в торгово-экономической сфере, нефтегазовой и химической промышленности, а также в области «зелёной» энергетики. Туркменская сторона предложила наладить консультации по совместному кредитованию для реализации проектов в области декарбонизации, привлечь японские компании к экспорту товаров, произведённых в Туркменистане, и изучить опыт Японии в «зелёной» и водородной энергетике.

Кроме того, обсуждалось взаимодействие в транспортно-коммуникационном секторе, строительстве и электроэнергетике. Туркменистан предложил создать рабочую группу для перевода газотурбинной электростанции в Лебапском велаяте на комбинированный формат и организовать презентацию японских компаний, производящих передовую технику для водного хозяйства.

По итогам заседания был подписан Протокол и семь документов, подтверждающих готовность к совместной работе.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность развития партнёрства с Японией и поручил продолжить работу по углублению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.