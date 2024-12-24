Навид Расули — советник по культуре ИРИ завершил свою дипломатическую миссию в Туркменистане

Навид Расули, занимавший пост советника по культуре Исламской Республики Иран в Туркменистане более четырех лет, завершил свою дипломатическую миссию. За время его работы культурное сотрудничество между двумя странами достигло новых высот.

Под его руководством был успешно реализован ряд значимых культурных проектов, включая:

Международную конференцию, посвященную 1000-летию Абусейита Абулхайра

Совместную специализированную выставку моды и одежды с мастер-классами

Вторую совместную выставку туризма и декоративно-прикладного искусства с концертной программой

Международную конференцию, посвященную Имаму Резе (а) в Марыйском велаяте

Мастер-классы по миниатюре и искусству золочения в Государственной академии художеств Туркменистана

Неделю дружбы детей Туркменистана и Исламской Республики Иран

Особо стоит отметить активное участие иранских высших учебных заведений под руководством Навида Расули в международных фестивалях и олимпиадах, проводимых в Туркменистане, где представители Ирана неоднократно становились призерами.