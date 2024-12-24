В Харбине начал работу зимний парк развлечений «Большой мир льда и снега»

В китайском городе Харбине состоялось открытие 26-го фестиваля «Большой мир льда и снега» – самого масштабного в мире тематического парка, созданного изо льда и снега, сообщает «СИНЬХУА Новости».

Для строительства уникальных объектов парка потребовалось 300 тысяч кубометров снега и льда. В этом году дизайн комплекса вдохновлен предстоящими зимними Азиатскими играми 2025 года, которые пройдут в Харбине. Территория парка достигла рекордного размера за всю историю проведения фестиваля – 1 миллион квадратных метров, что на 200 тысяч больше, чем в прошлом году.

На территории парка расположились девять тематических зон, где воссозданы знаковые достопримечательности 42 стран и 3 регионов, входящих в Олимпийский совет Азии. Все композиции оборудованы впечатляющей подсветкой для вечернего просмотра. В центре парка возвышается главная башня с ледяными колоннами, символизирующими эмблему Олимпийского совета Азии.

Организаторы расширили популярную зону катания, увеличив количество ледяных горок до 24, и создали 300-метровую отапливаемую зону ожидания с панорамным видом на парк. Помимо традиционных снежно-ледовых аттракционов, посетителям доступны фантастические шоу, VR-развлечения и иммерсивный цифровой музей.

«Большой мир льда и снега» является одной из главных достопримечательностей зимнего туризма в Китае. В прошлом сезоне парк приобрел огромную популярность в китайских социальных сетях и принял более 2,7 миллиона посетителей.

7 февраля 2025 года в Харбине состоится открытие 9-х зимних Азиатских игр — первого крупного международного зимнего спортивного события в Китае после пекинской Олимпиады 2022 года.