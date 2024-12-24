В Туркменистане ожидается похолодание до -8 градусов

На этой неделе в некоторых регионах Туркменистана ожидается похолодание до -8 градусов. Об этом сообщается в газете «Туркменистан».

Так, в Ашхабаде будет переменчивая пасмурная погода, в конце недели пройдут дожди. Ветер сменит направление с восточного на северо-западное, а скорость достигнет 10-12 метров в секунду до 13-15 метров в секунду. Ночью температура от -1…-3 градусов до +2…+4 градусов, днем ​​от +7…+9 градусов до +12…+14 градусов.

В конце недели в Балканском велаяте будет переменная облачная погода и дождь. Ветер сменит направление с юго-востока на северо-запад, а скорость увеличится с 8-13 метров в секунду до 12-17 метров в секунду. Температура от -2…+3 градусов до +2…+7 градусов ночью, от +9…+14 градусов днем, в прибрежных районах +6…+11 градусов. провинции.

В Ахалском велаяте будет переменная облачность, в конце недели ожидается дождь. Ветер сменит направление с восточного на северо-западное, а скорость достигнет 11-16 метров в секунду с 8-13 метров в секунду. Температура будет колебаться от 0…-5 градусов до +1…+6 градусов ночью, от +7…+12 градусов до +11…+16 градусов днем.

В Марыйском велаяте будет пасмурная погода, ветер сменит направление с восточного на северо-западное, со скоростью 7-12 метров в секунду и 10-15 метров в секунду. Температура будет колебаться от 0…-5 градусов до -1…+4 градусов ночью, от +7…+12 градусов до +11…+16 градусов днем.

В Лебапском велаяте будет переменная пасмурная погода, ветер сменит направление с восточного на северо-западное, скорость достигнет 11-16 метров в секунду с 7-12 метров в секунду. Температура будет колебаться от -1…-6 градусов до -1…+4 градусов ночью, от +3…+8 до +9…+14 градусов днем.