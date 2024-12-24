В Туркменбаши открылось новое здание Консульства Республики Казахстан

18 декабря в городе Туркменбаши состоялась церемония открытия нового здания Консульства Республики Казахстан.

В церемонии принял участие чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Туркменистане Нурлан Ногаев.

В своем выступлении посол подчеркнул, что основой успешного сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является диалог между лидерами двух стран. Он отметил, что взаимодействие государственных органов и развитие торгово-экономических связей играют ключевую роль в укреплении отношений.

Приверженность общепринятым устоям, общая история и учет интересов друг друга стали основой для стратегического характера сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном, завил Н.Ногаев, подчеркнув, что сложившиеся традиции дружбы и взаимной поддержки прошли испытание временем и служат надежной основой для успешного продвижения двусторонней повестки.

В рамках открытия консульства был организован концерт, посвященный Дню независимости Республики Казахстан, который стал ярким дополнением к торжеству.

Ранее мы сообщали, что посол Казахстана в Туркменистане побывал с визитом в Балканском велаяте.