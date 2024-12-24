В Русском доме в Ашхабаде открылся центр дополнительного образования

В Русском доме в Ашхабаде при поддержке Россотрудничества открылся центр дополнительного образования. Об этом сообщается в соцсетях Посольства РФ в Туркменистане.

В торжественной церемонии открытия принял участие посол Иван Волынкин. Он пожелал юным посетителям центра успешного обучения и больших достижений в будущем.

Новый центр оборудован новейшей мультимедийной системой для демонстрации аудио- и видеоматериалов.

В рамках мероприятия прошел также круглый стол о современном образовании с участием выпускников школ, экспертов Фонда поддержки общественной дипломатии им. А.М.Горчакова и дипломатов посольства.