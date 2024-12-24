В первенстве Туркменистана по шахматам среди детей и юношей приняли участие более 350 школьников

Более 350 школьников приняли участие в детско-юношеском первенстве Туркменистана по классическим, быстрым (рапиду) и молниеносным шахматам (блицу), которое проходило с 16 по 22 декабря в столичной Специализированной шахматно-шашечной школе. Состязания были организованы в категориях до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет в 9 туров по швейцарской системе.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Ашхабада, Аркадага, Ахалского, Лебапского, Марыйского и Дашогузского велаятов. Также впервые была заявлена команда первой частной профессиональной шахматной академии «Küşt Älemi».

Как отмечает пресс-служба Федерации шахмат Туркменистана, ярче всех выступили представители Лебапского региона, которые и заняли первое место в общекомандном зачете с 67 медалями из 108 возможных. А 27 из них оказались золотыми.

На втором месте в медальном зачете оказались школьники из Ашхабада, выигравшие 15 медалей, из которых 4 – золотые. На третьем месте расположилась марыйская команда, в составе которой также 15 медалей, но всего две – высшей пробы. Следом расположились шахматисты первой в стране частной академии «Küşt Älemi» (6 медалей, из которых 2 золота), далее идут представители Дашогузского велаята (4 медали, 1 золото) и представители Ахала – с единственной «бронзой».

«Кроме кубков, медалей и дипломов призерам также были вручены ценные подарки, любезно предоставленные спонсорами детско-юношеского турнира: маркетплейсом Ynamdar, страховой компанией “Resmi Kepil”, производителем пластиковых изделий “Innovapak”, академией шахмат “Küşt Älemi”, центром робототехники “ImdatBot”, маркетплейсом “ALSAT” и медиа-платформой “Orient”», – говорится в сообщении ФШТ.

Также отмечается, что в 2025 году Шахматная федерация по всему Туркменистану планирует провести более 30 турниров с розыгрышем более 100 комплектов медалей, включая такое нововведение как серия турниров Гран-при, которые будут организованы в каждом регионе страны.