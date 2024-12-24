В Ашхабаде прошел итоговый семинар по оценке сейсмических рисков

В Ашхабаде на днях состоялся итоговый семинар в рамках проекта «Усиление национального потенциала по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения», совместно реализуемого ПРООН и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана.

Мероприятие прошло в здании ООН в Ашхабаде и объединило практически всех участников проекта, включая партнеров, внесших свой вклад в его успешную реализацию, сообщается в пресс-релизе ПРООН.

На семинаре выступил международный консультант ПРООН по сейсмическим рискам Сергей Тягунов, который возглавил комплексную оценку сейсмической уязвимости и рисков, включая проведение соответствующих обучающих сессий в рамках проекта. На основе этой работы С.Тягунов разработал учебник «Сейсмический риск», который, как ожидается, станет ценным образовательным ресурсом для соответствующих учебных курсов по сейсмологии в стране.

В заключительной части семинара участники обсудили перспективные направления работы в области оценки и снижения сейсмического риска в Туркменистане. Среди предложений прозвучали проведение исследований в других сейсмоопасных районах страны, а также создание международной лаборатории на базе нового комплекса Туркменского государственного архитектурно-строительного института в сотрудничестве с ПРООН и Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана.Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане Нарине Саакян отметила:

«Как известно, Туркменистан входит в число самых сейсмоопасных стран не только в Центральной Азии, но и в мире. Это подчеркивает важность и актуальность данного проекта, направленного на повышение готовности государственных органов к реагированию на чрезвычайные ситуации, вызванные землетрясениями. Мы надеемся на продолжение нашего плодотворного сотрудничества с Институтом сейсмологии и другими национальными партнерами в области сейсмологии и снижения рисков бедствий в Туркменистане».

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Совместный проект «Усиление национального потенциала по оценке сейсмических рисков, предупреждению и реагированию на потенциальные землетрясения», начавшийся в 2018 году, завершился значимыми результатами.

Впервые в Туркменистане проведена комплексная оценка сейсмической опасности Ашхабада с использованием современной методологии. Созданы уникальные геоинформационные системы ASTERRISK и ASTERHAZ для расчета сейсмических рисков. Выполнено сейсмическое микрорайонирование города, издан англо-русско-туркменский словарь терминов по геологии, геофизике и сейсмологии, а также подготовлены руководства по снижению сейсмической уязвимости зданий и ликвидации последствий землетрясений и рекомендации по улучшению сейсмического мониторинга и созданию системы раннего оповещения.

Кроме того, в рамках проекта был подготовлен проект закона «Об обеспечении сейсмической безопасности», укрепляющий законодательную базу в области снижения рисков стихийных бедствий в Туркменистане. Для Института сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана было приобретено необходимое оборудование и программное обеспечение.