Xiaomi выпустила карманный переводчик с функцией обучения: переводит за 0,3 секунды

Компания Xiaomi выпустила гаджет Mijia Dictionary Pen C1 — компактное устройство, которое сочетает функции перевода и обучения. Ручка-словарь оснащена сканером текста и поддерживает быстрый перевод за 0,3 секунды, а точность распознавания достигает 98% благодаря встроенной системе OCR, сообщает Gizmochina.

Гаджет оснащен 3,02-дюймовым экраном для чтения и навигации. Устройство работает и в офлайн-режиме, что позволяет использовать его без Wi-Fi. Также оно поддерживает голосовой поиск: можно произносить слова вслух для мгновенного перевода.

Dictionary Pen C1 имеет базу данных на основе более чем 26 миллионов статей. Он поддерживает уровни начальной, средней и старшей школы. За счет поддержки ИИ ручка-словарь способна дать объяснения и привести примеры использования лексики в предложениях и различных грамматических конструкциях. Пользователю также предлагаются упражнения по фонетике и мнемонике для эффективного обучения.

Срок службы батареи в режиме ожидания достигает 100 дней, а 32 ГБ встроенной памяти позволяют создавать собственные словари и загружать обновления.

Ручка продается по цене 349 юаней (около 50 долларов). На данный момент устройство рассчитано на обучение китайского и английского языков.