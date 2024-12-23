Nvidia выпустила крошечный одноплатный ИИ-компьютер для дронов и роботов за $249

Компания Nvidia представила Jetson Orin Nano Super — новый одноплатный компьютер, разработанный для задач искусственного интеллекта. Устройство подходит для применения в дронах, роботах и других умных системах.

Jetson Orin Nano Super оснащён шестиядерным процессором Arm Cortex-A78AE с частотой 1,7 ГГц, 8 Гбайт оперативной памяти и графическим процессором с 1024 ядрами CUDA и 32 тензорными ядрами. Это обеспечивает высокую производительность при выполнении сложных задач с ИИ.

Стоимость устройства составляет $249, что вдвое ниже цены предшественника. Производительность увеличилась на 70% и достигает 67 TOPS. Устройство поддерживает питание через USB Type-C или проприетарный разъем с мощностью от 25 Вт.

Jetson Orin Nano Super оснащен четырьмя портами USB 3.2 Type-A с пропускной способностью 10 Гбит/с, двумя портами MIPI CSI для подключения камер, разъемами M.2 2280 и M.2 2230 для SSD, а также 40-контактным GPIO, совместимым с Raspberry Pi.

Он работает под управлением L4T, специализированной версии Linux от Nvidia. Выполнение задач машинного зрения ускорилось до 104%, обучение языковых моделей — до 63%, а распознавание изображений — до 69%.

Продажи Jetson Orin Nano Super начнутся в конце месяца.