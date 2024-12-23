Galaxy S25 Ultra предложит более тонкую рамку, чем iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15
Известный инсайдер Ice Universe, который часто публикует достоверную информацию о новинках Samsung, заявил, что Galaxy S25 Ultra будет отличаться самой тонкой рамкой среди флагманов.
Это решение превзойдет даже Xiaomi 15 и iPhone 16 Pro Max.
«Я видел рендеры S25 Ultra, они очень красивы, но, к сожалению, я не могу их опубликовать. Узкая рамка превосходит все современные мобильные телефоны, включая Xiaomi 15 и iPhone16 Pro Max», — сообщил инсайдер на своей странице в соцсети Х.
Ice Universe также раскрыл цвета нового смартфона:
- Синий: светло-синий корпус, серебристая боковая рамка с оттенком синего.
- Черный: черная задняя крышка и серебристая рамка.
- Белый: белый корпус и очень светлая серебристая рамка.
- Серый: серый корпус с золотистым оттенком и аналогичная рамка.
Релиз Galaxy S25 Ultra ожидается в январе или феврале 2025 года.