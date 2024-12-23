Подведены итоги сотрудничества Аппарата Омбудсмена Туркменистана с УВКПЧ и МОТ

Омбудсмен Туркменистана Яздурсун Гурбанназарова провела онлайн-переговоры с Матильдой Богнер, региональным представителем Управления Верховного комиссара ООН по правам человека для Центральной Азии и Мирандой Файерман, экспертом Международной организации труда.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», стороны обсудили итоги деятельности Аппарата Омбудсмена Туркменистана за год. Также были рассмотрены приоритетные направления работы на следующий год в рамках Дорожной карты сотрудничества между правительством Туркменистана и Международной организацией труда на 2024-2025 годы.

Подчеркнув, что в сотрудничестве с УВКПЧ и МОТ достигнуты позитивные результаты в работе Аппарата Омбудсмена в сфере защиты прав человека, стороны отметили, что в дальнейшем планируется осуществление более эффективной деятельности по повышению осведомленности населения в вопросах прав человека, а также по предотвращению их нарушения и восстановлению нарушенных прав.

Омбудсмен Я. Гурбанназарова подчеркнула важность повышения осведомленности населения о правах человека и необходимость более тесного сотрудничества с международными партнерами в этой сфере, отмечает источник.