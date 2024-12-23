Ламин Ямаль сделал подарок более 100 юным воспитанникам академии «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль подарил более 100 наушников воспитанникам академии клуба. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Спонсирующий испанского вундеркинда бренд наушников изначально планировал подарить несколько экземпляров его товарищам по команде. Однако вместо того, чтобы раздать подарки игрокам основной «Барселоны», Ямаль сказал, что «было бы лучше отдать их мальчикам и девочкам “Ла Масии”.

В итоге футболист передал юным футболистам более 100 наушников. Каждый подарок он сопроводил открыткой с автографом и надписью: «Наслаждайтесь музыкой», украсив послание смайликами танцующего человечка и наушников.

Ямаль и сам является воспитанником «Ла Масии». Он играет за основную команду с 2023 года. Его контракт с каталонским клубом рассчитан до 2026 года, а трансферная стоимость оценивается в €150 млн.