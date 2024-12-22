TMCELL разослал SMS-оповещение о правилах безопасности в новогодние праздники
Оператор сотовой связи Туркменистана TMCELL разослал абонентам SMS-сообщение с важным напоминанием о соблюдении правил пожарной безопасности во время новогодних праздников.
В сообщении, подготовленном Управлением пожарной охраны МВД Туркменистана, говорится:
«Уважаемые соотечественники! При украшении новогодней елки необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности! Напоминаем, что опасно зажигать фейерверки и бенгальские огни вблизи елок, а также оставлять маленьких детей дома одних. УПО МВД.»