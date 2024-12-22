Хурсанд Иманкулиев из Туркменистана сохранил статус непобежденного боксера на турнире Fight Nights в Астане

Боксер из Туркменистана Хурсанд Иманкулиев одержал победу раздельным решением судей над Зиёидином Тохировым из Узбекистана, продолжив свою беспроигрышную серию в профессиональной карьере. Этого успеха он добился в весовой категории до 66,6 кг.

Четырехраундовый поединок состоялся в рамках вечера бокса Fight Nights Boxing в столице Казахстана. Для Иманкулиева эта победа стала третьей в его профессиональной карьере, что позволило ему сохранить безупречный рекорд (3-0).

Его соперник, узбекский боксер Зиёидин Тохиров, потерпел шестое поражение в профессиональной карьере, и его текущий рекорд теперь составляет 3 победы и 6 поражений.