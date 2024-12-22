Туркменские ученые опубликовали результаты исследований по использованию БНКМ против опустынивания

Ученые Международного научно-технологического парка Академии наук Туркменистана А. Рахманова, Д. Гадамов и А. Акмурадов опубликовали в недавно вышедшем номере Международного научно-практического журнала «Проблемы освоения пустынь» свои результаты исследований по использованию синезелёных водорослей (цианобактерий) в качестве сырья для создания бионанокомпозитных материалов и биопрепаратов, направленных на закрепление подвижных песков. Об этом сообщает «Туркменистан: Золотой век»

В ходе научных исследований, проводимых на опытных участках Балканского велаята, были подтверждены свойства биомассы связывать и удерживать влагу в почве. Разработанный туркменскими учёными бионанокомпозитный материал (БНКМ) может быть использован при фитомелиорации подвергнутых эрозии земель в сухостепной подзоне пустынных территорий, а также для борьбы с подвижными песками.

Научные исследования поддерживают усилия Туркменистана по выполнению международных обязательств, предусмотренных Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием и Национальной программой действий в этой области.

В мае 2024 года Президентом Туркменистана была утверждена Государственная программа по комплексному развитию биотехнологий на 2024-2028 годы. Одно из направлений Программы посвящено изучению и использованию водорослей для борьбы с подвижными песками. В рамках данной инициативы была создана научно-экспериментальная база для производства бионанокомпозитных материалов на основе биомассы.