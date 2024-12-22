Товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном превысил 1 млрд долларов за 11 месяцев 2024 года

По данным Агентства статистики при Президенте Узбекистана, товарооборот между Туркменистаном и Узбекистаном за январь-ноябрь 2024 года составил 1 миллиард 75,3 миллиона долларов США, увеличившись на 100,2 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Анализ динамики торговых отношений показывает устойчивый рост: если в январе-ноябре 2021 года объем товарооборота составлял 761,2 миллиона долларов, то к аналогичному периоду 2023 года он достиг 970,1 миллиона долларов.

За отчетный период Туркменистан занял 7-е место среди импортеров и 18-е место среди экспортеров Узбекистана. В узбекский рынок было поставлено туркменских товаров на сумму 964,9 миллиона долларов, что на 155,3 миллиона больше, чем годом ранее. Импорт из Узбекистана составил 110,4 миллиона долларов.

В общем рейтинге внешнеторговых партнеров Узбекистана Туркменистан занял шестое место, уступая Китаю (11,255 млрд долларов), России (10,681 млрд), Казахстану (3,854 млрд), Турции (2,635 млрд) и Республике Корея (1,809 млрд). Общий внешнеторговый оборот Узбекистана за 11 месяцев 2024 года достиг 59,368 млрд долларов, из которых 24,223 млрд пришлось на экспорт и 35,145 млрд на импорт.