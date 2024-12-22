Медиа Туркменистана налаживают партнерство с ведущим информагентством Малайзии

Представители туркменских СМИ провели встречу с руководством малайзийского информационного агентства Bernama в рамках официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Малайзию 18-19 декабря. Стороны высказали заинтересованность в обмене информацией между медиа двух стран, сообщает в субботу газета «Нейтральный Туркменистан».

Как рассказал глава Bernama Арул Раджу Дурар Радж, агентство, основанное в 1967 году, имеет широкую сеть вещания на шести языках: малайском, китайском, арабском, английском, тамильском и хинди. Государственное информагентство располагает собственными круглосуточными телерадиоканалами и представительствами как в провинциях Малайзии, так и за рубежом.

В ходе встречи туркменская делегация проявила интерес к вопросам подготовки журналистских кадров. Малайзийская сторона пояснила, что набор сотрудников в Bernama осуществляется на конкурсной основе с обязательным испытательным сроком, при этом агентство принимает на работу не только журналистов, но и специалистов других профилей.

Стоит отметить, что Bernama уже активно сотрудничает с АСЕАН, а также ведущими информагентствами зарубежных стран, включая ТАСС, «Азертадж», агентствами стран Центральной Азии и другими. Расширение сотрудничества с туркменскими СМИ становится особенно актуальным на фоне развития туристических связей и взаимодействия в сфере образования между двумя странами.

Встреча завершилась договоренностью о развитии тесного сотрудничества и обменом приглашениями для продолжения диалога на туркменской земле. Данная встреча стала частью первого официального визита Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Малайзию, который вывел двусторонние отношения на качественно новый уровень.