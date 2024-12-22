В театре кукол Ашхабада состоялось благотворительное новогоднее представление

В Туркменском государственном театре кукол состоялся благотворительный Новогодний праздник для детей с особенностями развития, воспитанников специализированных школ-интернатов и детских садов, а также для малышей из многодетных семей.

Как сообщается в газете «Нейтральный Туркменистан», праздничное представление организовали Детский фонд Туркменистана при Центральном совете Молодёжной организации имени Махтумкули совместно с Туркменским государственным театром кукол.

Ведущие праздника организовали разнообразные игры и конкурсы, в которых могли участвовать все желающие, что позволило каждому ребёнку ощутить себя частью общего веселья.

Затем детям были вручены подарки: игрушки и сладости.

Праздничное представление продолжилось спектаклем «Золотой цыпленок» в зрительном зале театра.