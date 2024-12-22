В МИД Туркменистана состоялась встреча с послом Узбекистана Равшанбеком Алимовым

20 декабря в ходе встречи заместителя министра иностранных дел Туркменистана Ахмеда Гурбанова с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Туркменистане Равшанбеком Алимовым были обсуждены нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между двумя странами в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей. Об этом сообщает МИД Туркменистана.

Стороны подчеркнули, что за последние годы туркмено-узбекское сотрудничество приобрело поступательный характер и активизируется по широкому спектру направлений. В результате регулярных встреч и взаимных визитов на высшем уровне за сравнительно короткий период времени двум странам удалось выйти на качественно новый уровень партнерства.

Дипломаты выразили уверенность, что туркмено-узбекское сотрудничество будет и впредь крепнуть и успешно развиваться в интересах братских народов двух стран, отмечает источник.